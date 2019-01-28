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Техноблог

Toyota Land Cruiser получит новую эксклюзивную версию

К 60-летию знаменитой модели Toyota Land Cruiser японцы подготовили специальную версию Heritage Edition, которую выпустят тиражом всего 1 тысяча 200 экземпляров. Об этом сообщило издание «За рулем».

Машину, которую представят в феврале на мотор-шоу в Чикаго, легко отличить по 18-дюймовым кованым колесным дискам BBS золотистого цвета, черным акцентам на радиаторной решетке и затемненным фарам и передним противотуманкам.

Боковые зеркала также получили черные накладки. На задних стойках появились шильдики Toyota Land Cruiser, выполненные в ретростиле.

Toyota Land Cruiser Heritage Edition оснастят 5,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 386 лошадиных сил и восьмиступенчатым автоматом.

В технической части машина идентична обычным собратьям, но переднюю подвеску, радиатор и раздаточную коробку защитили металлическими пластинами.

Машина доступна исключительно в пятиместном исполнении. В салоне золотистая прострочка на рулевом колесе и накладках на центральной консоли. В оснащение входят четырехзонный климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивный круиз-контроль с внедорожным режимом.

Вся партия из 1 тысячи 200 экземпляров предназначена для США.
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