Toyota выпустила эксклюзивный автомобиль для нового императора Японии

В Японии 22 октября 2019 года состоится коронация нового императора Нарухито. Для этого события Toyota выпустила эксклюзивный кабриолет на базе модели Century в единственном экземпляре, пишет издание «АвтоПарк».

Официальной информации от компании по этому госзаказу, разумеется, не поступало. Можно предположить, что кабриолет Toyota Century получил ту же силовую установку, что и донорский седан: 431-сильный гибрид на базе атмосферного V8 объемом 5 литров .

Из особенностей кабриолета стоит отметить отсутствие возможности установить верх, поэтому в дождь компанию императору на эксклюзивном Century составят лакеи с зонтами.

Фото пресс-службы Toyota. Автомобиль для императора

Также обращает на себя внимание отсутствие подголовников на передних креслах и заметно возвышенный задний диван. На местах крепления регистрационных знаков и на дверях можно увидеть золотистый круг, символизирующий, вероятно, солнце.