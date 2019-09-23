00:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Toyota выпустила эксклюзивный автомобиль для нового императора Японии

Фото пресс-службы Toyota. Автомобиль для императора

В Японии 22 октября 2019 года состоится коронация нового императора Нарухито. Для этого события Toyota выпустила эксклюзивный кабриолет на базе модели Century в единственном экземпляре, пишет издание «АвтоПарк».

Официальной информации от компании по этому госзаказу, разумеется, не поступало. Можно предположить, что кабриолет Toyota Century получил ту же силовую установку, что и донорский седан: 431-сильный гибрид на базе атмосферного V8 объемом 5 литров.

Из особенностей кабриолета стоит отметить отсутствие возможности установить верх, поэтому в дождь компанию императору на эксклюзивном Century составят лакеи с зонтами.

Фото пресс-службы Toyota. Автомобиль для императора

Также обращает на себя внимание отсутствие подголовников на передних креслах и заметно возвышенный задний диван. На местах крепления регистрационных знаков и на дверях можно увидеть золотистый круг, символизирующий, вероятно, солнце.
Ссылка:
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Toyota представила новый 10-местный минивэн Majesty
Автомобили Toyota спасут жизни тем, кто путает педали
Toyota представила компактный минивэн Proace City
Toyota сделала Land Cruiser еще брутальнее
Toyota Land Cruiser получит новую эксклюзивную версию
Дебют новой Toyota Supra — самой быстрой серийной машины японской компании
Необычный лимузин разработали для главы корпорации Toyota
Мировые лидеры. Пятерка самых продаваемых автомобилей
Toyota Camry получила спортивную версию
Toyota представила новый седан Corolla
Популярные новости
Правильный SMM. Как создавать контент без котиков и&nbsp;шаблонов Правильный SMM. Как создавать контент без котиков и шаблонов
Новый Huawei Mate 30&nbsp;Pro: экран-водопад и&nbsp;отдельная камера для видео Новый Huawei Mate 30 Pro: экран-водопад и отдельная камера для видео
В&nbsp;iPhone официально появились кыргызский язык и&nbsp;знак сома В iPhone официально появились кыргызский язык и знак сома
Бизнес
Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане Всемирный день чистоты: как его отмечали горожане
ОАО &laquo;МАМ&raquo; провело субботник во&nbsp;Всемирный день чистоты ОАО «МАМ» провело субботник во Всемирный день чистоты
Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в&nbsp;пограничном конфликте Руководители Кыргызтелекома оказали помощь пострадавшим в пограничном конфликте
MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы MegaCom поддерживает благоустройство территории Третьей детской больницы