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Техноблог

Toyota отказалась от производства легендарного седана Mark X

Фото пресс-службы Toyota. Легендарный седан Toyota Mark X

Компания Toyota прекратила выпуск седанов Mark X. Торжественные проводы последней модели прошли на заводе Мотомаси в «Тойота Сити», где начиная с 1968-го писалась история девяти поколений Mark II и двух последующих Mark X, сообщило издание «АвтоПарк».

На протяжении 51 года Corona Mark II, позже Mark II и две последние модели Mark X, имели различные варианты кузовов — универсал, купе, пикап и даже фургон, но базовым всегда оставался седан, а компоновка классической — задний привод, продольно расположенный мотор.

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Модель сразу стала популярной в Японии, а в конце 1980-х — абсолютным лидером рынка. С 1976 года берет начало экспортная глава истории модели, под именем Cressida охватившая весь мир. Mark II стала родоначальницей собственной линейки: в 1977-м вышла спортивная модификация Chaser, в 1980-м — комфортабельная Cresta.

Вышедшая в 2004 году Toyota Mark X позиционировалась как заднеприводная альтернатива Camry. За пределами Японии она продавалась только в Китае. В 2009-м перенесла смену поколения, завершив в этом виде свою историю.

За 51 год Toyota выпустила 6 миллионов 881,5 тысячи Mark II и Mark X, половину из них на заводе Мотомаси. Дальше здесь будут собирать седаны Crown и Lexus GS, водородный электромобиль Mirai и купе Lexus LC.
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