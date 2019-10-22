Toyota выпустила обновленный Yaris-кроссовер

Японская компания Toyota начала продажи кросс-версии компактного хэтчбека Yaris L (XP150) в Китае. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Помимо «нижнего пояса» из ударопрочного пластика по периметру кузова, новинка Yaris LX примечательна оригинальным стилевым решением передней и задней частей. Впереди новый бампер с трапецевидной радиаторной решеткой.

Фото пресс-службы Toyota. Кроссовер Yaris L (XP150)

Сзади дверца багажника с прямой нижней кромкой стекла и декоративная черная панель, визуально объединяющая фонари. Фонари несколько меньше, зато за доплату могут быть полностью на светодиодах, как и головная оптика.

Фото пресс-службы Toyota. Салон кроссовера Yaris L (XP150)

В интерьере скругленные углы блока центральных дефлекторов, новая комбинация приборов с оранжевой подсветкой и медиасистема с большим тачскрином в самой продвинутой комплектации.

Силовой агрегат без альтернативы — бензиновый мотор рабочим объемом 1,5 литра, мощностью 107 лошадиных сил. Привод только на переднюю ось.

В КНР цены на кроссовер Yaris LX стартуют от 89,8 тысячи юаней (примерно 810 тысяч сомов).

Yaris L создали специально для развивающихся рынков, его выпускают с 2013 года. Типов кузова два — пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан.