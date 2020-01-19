Водородный автомобиль Mirai второго поколения представила Toyota

Компания Toyota презентовала водородный автомобиль Toyota Mirai нового поколения. Новинка должна поступить в продажу в Европе до конца 2020 года, сообщило издание «Популярная механика».

Автомашина получила пятиместный салон, расширенную колесную базу и увеличилась в ширину.

Фото Toyota. Водородный автомобиль Toyota Mirai второго поколения

Новый Mirai получил резервуары под водород большего объема и обновленную систему топливных элементов. Указывается, что это позволило серьезно увеличить запас хода седана — до 650 километров .

Фото Toyota. Водородный автомобиль Toyota Mirai второго поколения

В салоне новинки можно заметить, в частности, цифровую приборную панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма .