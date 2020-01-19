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Техноблог

Водородный автомобиль Mirai второго поколения представила Toyota

Фото Toyota. Водородный автомобиль Toyota Mirai второго поколения

Компания Toyota презентовала водородный автомобиль Toyota Mirai нового поколения. Новинка должна поступить в продажу в Европе до конца 2020 года, сообщило издание «Популярная механика».

Автомашина получила пятиместный салон, расширенную колесную базу и увеличилась в ширину.

Toyota
Фото Toyota. Водородный автомобиль Toyota Mirai второго поколения

Новый Mirai получил резервуары под водород большего объема и обновленную систему топливных элементов. Указывается, что это позволило серьезно увеличить запас хода седана — до 650 километров.

Toyota
Фото Toyota. Водородный автомобиль Toyota Mirai второго поколения

В салоне новинки можно заметить, в частности, цифровую приборную панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма.

Toyota
Фото Toyota. Водородный автомобиль Toyota Mirai второго поколения

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140855/
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