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Техноблог

Toyota представила новый 10-местный минивэн Majesty

Фото пресс-службы Toyota. Минивэн Majesty

Компания Toyota презентовала новый 10-местный минивэн Majesty. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Majesty богато украшен хромом на радиаторной решетке и светодиодной оптикой. У машины девять подушек безопасности, два кресла особой комфортности с электрическим приводом и поддержкой для ног, климатическая установка и адаптивный круиз-контроль.

Салон отделан кожей и украшен деревянными вставками, на полу ворсовая обивка. Правда, на последнем ряду в Toyota явно сэкономили — здесь четыре узких места на фоне общего великолепия салона кажутся слишком простыми.

Majesty получил турбированный дизельный мотор на 163 лошадиных силы. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат». Привод исключительно задний. У новинки задняя подвеска пружинная.

По мнению экспертов, стоимость новинки будет в районе 4 миллионов сомов ($56-58 тысяч).

Фото пресс-службы Toyota. Минивэн Majesty

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