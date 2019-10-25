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Техноблог

Toyota показала концепт автомобиля, развлекающего пассажиров во время поездки

Фото пресс-службы Toyota. Концептуальный автомобиль LQ

Toyota представила на автосалоне в Токио концептуальный электромобиль LQ, который сможет не только уберечь пассажиров во время поездки, но и развлечь. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Экспериментальный автомобиль сопоставим по размерам с Toyota Corolla. Вмещает четырех взрослых. Литий-ионные батареи обеспечивают запас хода на одной зарядке до 300 километров.

Toyota LQ можно управлять традиционным способом (есть руль и педали), а можно довериться автопилоту.

LQ — автомобиль-личность, чья задача следить, чтобы в поездке пассажирам было интересно и не тяжело физически и эмоционально. Набор средств для этого широчайший.

пресс-службы Toyota
Фото пресс-службы Toyota. Концептуальный автомобиль LQ

Искусственный интеллект Yui находится в постоянном диалоге с пассажирами не только голосом, но и визуально — через световые элементы в полу и потолке. Дорожную информацию — указатели, знаки, подсказки навигации — бортовая система отображает 3D-методом дополненной реальности.

С утомлением пассажиров Yui борется меняя жесткость сидений — подкачивая или сдувая заполняющие их пневмокапсулы и изменяя температуру подводимой через поры вентиляции воздуха.

С людьми снаружи Yui «общается» световой анимацией, проецируемой на дорогу с помощью встроенных в фары микрозеркал.

пресс-службы Toyota
Фото пресс-службы Toyota. Концептуальный автомобиль LQ

Для безопасности и оптимизации маршрута LQ постоянно обменивается телеметрией с объектами дорожной инфраструктуры и другими субъектами. Скажем, если камеры и радары впереди идущего автомобиля фиксируют опасность (выбежал лось), сигнал тревоги тут же сообщается в эфир, LQ его улавливает, оповещает водителя и принимает превентивные меры.

LQ — активный поборник экологии, с помощью покрытия вентилятора радиаторов обращает 60 процентов озона из набегающего воздуха — причину дорожного смога — в кислород. Такое покрытие скоро обещают на всех серийных Toyota.

Партию Toyota LQ выпустят к 2020 году для развоза гостей Олимпийских игр, которые пройдут в Токио. Дальнейшие перспективы электромобиля не уточняют.
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