Xiaomi показала работу уникального сканера отпечатка пальцев

Компания Xiaomi продолжает завоевывать рынок не только низкими ценами и агрессивным маркетингом, но и технологиями и инновациями. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Лин Бин, президент и соучредитель Xiaomi, разместил на Weibo видео, демонстрирующее смартфон с областью распознавания отпечатков пальцев почти во весь экран. Решения от конкурентов предполагают очень конкретную небольшую область распознавания.

После запоминания пальца одним касанием разблокировать устройство можно нажатием почти в любом месте. Площадь разблокировки составляет 50 × 25 миллиметров , что более чем в пять раз превышает площадь распознавания у конкурентов и более чем в 15 раз — стандартный сканер на задней панели. По сути, она занимает почти весь экран.

Сканер Xiaomi не только удобный, но быстрый и надежный, по крайней мере, согласно видео. В ролике технологию тестируют на базе Xiaomi Mi 8, но Лин Бин говорит: если новшество получит позитивный отклик поклонников, компания рассмотрит возможность размещения сканера в будущих устройствах.