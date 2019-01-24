Xiaomi показала свой самый необычный смартфон

В социальных сетях распространяют видео, размещенное на китайском сайте Weibo президентом Xiaomi Линь Бинем. В ролике засветился первый гибкий смартфон компании, сообщил портал RG Digital.
От представленных ранее сгибаемых смартфонов прототип Xiaomi отличается тем, что имеет две гибкие грани и делится не на две части, а на три.
В раскрытом положении устройство выглядит как планшет, а при загибании двух частей принимает размеры небольшого смартфона.
Пользователи интернета уже придумывают название для гаджета с гибким экраном. Среди них — Mi Mix Flex и Mi Dual Flex.