Xiaomi показала свой самый необычный смартфон

В социальных сетях распространяют видео, размещенное на китайском сайте Weibo президентом Xiaomi Линь Бинем. В ролике засветился первый гибкий смартфон компании, сообщил портал RG Digital.

От представленных ранее сгибаемых смартфонов прототип Xiaomi отличается тем, что имеет две гибкие грани и делится не на две части, а на три.

В раскрытом положении устройство выглядит как планшет, а при загибании двух частей принимает размеры небольшого смартфона.

Look what it is! The Xiaomi Foldable Phone! This video was posted by Lin Bin, president of Xiaomi . Confirms what we saw in the video @evleaks posted earlier! This actually looks amazing and XIoami is looking for a name for it: Mi Mix Flex, Mi Dual Flex, etc. Thoughts?#Xiaomi pic.twitter.com/F3y2jBkxrp — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 23 января 2019 г.

Пользователи интернета уже придумывают название для гаджета с гибким экраном. Среди них — Mi Mix Flex и Mi Dual Flex.