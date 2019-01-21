Японская компания устроит в атмосфере Земли искусственный звездопад

Японская компания ALE Co. намерена весной 2020 года провести испытание технологии, которая позволяет изобразить метеорный поток, сгорающий в атмосфере Земли. Об этом сообщил «Интерфакс».
В пятницу с японского космодрома Утиноура стартовала ракета «Эпсилон-4» с семью малыми спутниками, один из которых — ALE-1 — для отработки технологии искусственного звездопада.
Шариков должно хватить на 20-30 демонстраций с учетом того, что во время каждой из них будут запускать до 20 «падающих звезд». Если менять химический состав в шариках, можно будет варьировать цвета звездопада.
Компания в середине 2019-го намерена запустить второй спутник, подобный ALE-1. Предполагается, что оба спутника можно будет использовать в тандеме или по отдельности.
В ALE Co. не раскрывают стоимость проекта.