03:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Самый крупный самолет в мире прошел испытания на взлетной полосе в США

Фото Business Insider. Stratolaunch Model 351 на взлетной полосе

Самый крупный в мире самолет Stratolaunch Model 351 прошел испытания на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (США). Он набрал скорость 219 километров в час и оторвал переднее шасси от ВПП, сообщило издание Business Insider.

По его данным, огромный двухфюзеляжный самолет должен стать первым коммерческим аппаратом, который будет выводить грузы на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch называют самым крупным самолетом в мире. По длине корпуса и взлетному весу он меньше, чем Ан-225 «Мрия», зато держит рекорд по размаху крыльев — целых 117 метров.

Stratolaunch пока ни разу не поднимался в воздух, но близок к этому. Во время испытаний, которые проходят на аэродроме в пустыне Мохаве, гигантскую махину разогнали до «скорости отрыва» — 219 километров в час. При таком разгоне переднее шасси Stratolaunch оторвалось от взлетно-посадочной полосы.

Создатели уникального аппарата говорят, что он готов к полету. Но даты начала летных испытаний пока нет. Возможно, для Stratolaunch проведут еще серию наземных испытаний, прежде чем отправить его в небо.
Ссылка:
просмотров: 3541
Версия для печати
Материалы по теме
Самый скоростной электросамолет создадут в Великобритании
Авиакомпания «Белавиа» получила лайнер, посвященный игре World of Tanks
Посадка пассажирского самолета в сильную грозу. Видео из кабины пилотов
Испытания самолета-«ниндзя» начало NASA
Самолет совершил экстренную посадку из-за собаки, которая открыла багажный отсек
В Подмосковье Ил-76 случайно сбросил тонны воды на полицейских
Рейс из Джалал-Абада перенаправят в Ош
Авиарейс в Джалал-Абад отменен. Причина — шквалистый ветер
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тель-Авива
Tez Jet мешает туман. Самолет вновь не долетел до Баткена
Популярные новости
Меняйте пароли. В&nbsp;интернет выложили огромную базу краденых данных Меняйте пароли. В интернет выложили огромную базу краденых данных
Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Nokia готовит к&nbsp;выпуску новый кнопочный телефон Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон
Компания Puma представила кроссовки с&nbsp;автоматической шнуровкой Компания Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области