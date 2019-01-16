Самый крупный самолет в мире прошел испытания на взлетной полосе в США

Самый крупный в мире самолет Stratolaunch Model 351 прошел испытания на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (США). Он набрал скорость
По его данным, огромный двухфюзеляжный самолет должен стать первым коммерческим аппаратом, который будет выводить грузы на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch называют самым крупным самолетом в мире. По длине корпуса и взлетному весу он меньше, чем Ан-225 «Мрия», зато держит рекорд по размаху крыльев — целых
Stratolaunch пока ни разу не поднимался в воздух, но близок к этому. Во время испытаний, которые проходят на аэродроме в пустыне Мохаве, гигантскую махину разогнали до «скорости отрыва» —
Создатели уникального аппарата говорят, что он готов к полету. Но даты начала летных испытаний пока нет. Возможно, для Stratolaunch проведут еще серию наземных испытаний, прежде чем отправить его в небо.