Самый крупный самолет в мире прошел испытания на взлетной полосе в США

Самый крупный в мире самолет Stratolaunch Model 351 прошел испытания на взлетной полосе аэродрома в пустыне Мохаве (США). Он набрал скорость 219 километров в час и оторвал переднее шасси от ВПП, сообщило издание Business Insider.

По его данным, огромный двухфюзеляжный самолет должен стать первым коммерческим аппаратом, который будет выводить грузы на низкую околоземную орбиту. Stratolaunch называют самым крупным самолетом в мире. По длине корпуса и взлетному весу он меньше, чем Ан-225 «Мрия», зато держит рекорд по размаху крыльев — целых 117 метров .

Stratolaunch пока ни разу не поднимался в воздух, но близок к этому. Во время испытаний, которые проходят на аэродроме в пустыне Мохаве, гигантскую махину разогнали до «скорости отрыва» — 219 километров в час. При таком разгоне переднее шасси Stratolaunch оторвалось от взлетно-посадочной полосы.

Создатели уникального аппарата говорят, что он готов к полету. Но даты начала летных испытаний пока нет. Возможно, для Stratolaunch проведут еще серию наземных испытаний, прежде чем отправить его в небо.