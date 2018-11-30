Instagram упростил пользование приложением для слабовидящих

Instagram представил две новые возможности, которые упростят пользование соцсетью слабовидящим. Об этом сообщает Life.



Теперь к фото можно добавить автоматически альтернативный текст.

Система вслух расскажет о содержимом фотографий в новостной ленте и профилях. Второе нововведение — возможность ввести альтернативный текст для более подробного описания снимков.

Ранее в соцсеть была добавлена возможность «Ваша активность». С ее помощью можно отследить время, проведенное в ней. Это сделало пользование приложением более комфортным.