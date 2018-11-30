WhatsApp упростит жизнь пользователям, изменив работу с аудиосообщениями

Голосовые сообщения становятся все более популярными, заменяя текстовую переписку. Мессенджер WhatsApp старается не отставать от моды и пытается упростить пользователям жизнь.

По данным издания The Sun, в ближайшем обновлении WhatsApp появится возможность последовательного воспроизведения нескольких аудиосообщений. Отправленные одно за другим послания объединят в одно и в правильном порядке.

Чтобы прослушать несколько аудиосообщений, надо просто нажать на верхнее из них, и воспроизведение начнется.

При этом есть два разных тона, отмечающих, когда голосовое сообщение заканчивается. Первый означает, что запись воспроизведена, но есть и еще одна. Второй тон отмечает, что прослушаны все голосовые сообщения.

Пока функция доступна только в бета-версии приложения. И пока неизвестно, когда именно она появится в основной версии мессенджера.