12:41
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Техноблог

WhatsApp упростит жизнь пользователям, изменив работу с аудиосообщениями

Голосовые сообщения становятся все более популярными, заменяя текстовую переписку. Мессенджер WhatsApp старается не отставать от моды и пытается упростить пользователям жизнь.

По данным издания The Sun, в ближайшем обновлении WhatsApp появится возможность последовательного воспроизведения нескольких аудиосообщений. Отправленные одно за другим послания объединят в одно и в правильном порядке.

Чтобы прослушать несколько аудиосообщений, надо просто нажать на верхнее из них, и воспроизведение начнется.

При этом есть два разных тона, отмечающих, когда голосовое сообщение заканчивается. Первый означает, что запись воспроизведена, но есть и еще одна. Второй тон отмечает, что прослушаны все голосовые сообщения.

Пока функция доступна только в бета-версии приложения. И пока неизвестно, когда именно она появится в основной версии мессенджера.
Ссылка:
просмотров: 235
Версия для печати
Материалы по теме
Обновление WhatsApp. Обмен личными данными упростят
В WhatsApp придумали, где разместят рекламу в мессенджере
В WhatsApp появятся собственные уникальные стикеры
В WhatsApp нашли очередную опасную для пользователей уязвимость
В WhatsApp для Android появилась долгожданная и полезная функция
Ближайшие обновления WhatsApp могут сильно расстроить его пользователей
WhatsApp станет темным. В мессенджере появится новый режим
Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp
В WhatsApp нашли очередную опасность для пользователей
WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений
Популярные новости
Минтранс хочет обязать водителей устанавливать в&nbsp;машинах тахографы Минтранс хочет обязать водителей устанавливать в машинах тахографы
Любите слушать музыку за&nbsp;рулем? Названы самые опасные для водителей песни Любите слушать музыку за рулем? Названы самые опасные для водителей песни
Первым в&nbsp;мире 12&nbsp;гигабайт оперативной памяти получит флагман Samsung Galaxy S10 Первым в мире 12 гигабайт оперативной памяти получит флагман Samsung Galaxy S10
Первое марсианское селфи. Аппарат &laquo;Инсайт&raquo; начал работу на&nbsp;Красной планете Первое марсианское селфи. Аппарат «Инсайт» начал работу на Красной планете
Бизнес
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store