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Техноблог

ГСИН покупает квадрокоптер, чтобы следить за колониями с высоты

Государственной службе исполнения наказания Кыргызстана понадобился квадрокоптер. Об этом сообщил портал государственных закупок.

На его приобретение ведомство планирует потратить 80 тысяч сомов. Дрон должен быть оборудован встроенными датчиками GPS, ГЛОНАСС, высоты, акселерометром и магнитометром, ультразвуковым и оптическим датчиками.

В ГСИН отметили, что аппарат необходим для съемки учреждений.

«Прогресс не стоит на месте не только у нас, но и у осужденных. Поэтому время от времени необходимо проводить съемку с высоты», — прокомментировали в ГСИН.
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