США следом за смартфонами запретили китайские дроны

Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт подписал указ о временном запрете на полеты всех дронов китайского производства на территории страны. Об этом сообщила «Популярная механика».

Дроны нельзя использовать, кроме случаев, когда они необходимы для помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

Причины запрета — обеспечение кибер- и национальной безопасности, сохранение технологии внутреннего производства страны.

Как говорится в приказе, собранная с помощью беспилотников информация в ряде случаев может быть полезна иностранным организациям и правительствам.

О каких-либо дополнительных мерах ответственности для обычных граждан, желающих запускать квадрокоптеры, не сообщается.

По данным Федерального управления гражданской авиации, в США зарегистрировано более 1,3 миллиона гражданских дронов, сколько китайского производства, неизвестно.

Ведущий мировой производитель гражданских беспилотных летательных аппаратов компания DJI выступила категорически против инициативы.

По словам представителей китайской фирмы, данное решение продиктовано не столько соображениями безопасности, сколько политическими и экономическими мотивами. Dajiang Innovation Technology Co. (DJI) заявляет, что ее продукции «можно доверять» в любых сферах применения.