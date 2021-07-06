Китайская компания Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном

Китайская компания Vivo предложила встраивать в смартфоны небольшие дроны с камерой. Дрон можно достать из отсека на верхнем торце, запустить в воздух и снять с его помощью селфи, оставляя руки свободными, или же обычную фотографию, но с труднодоступного ракурса. Конструкция смартфона описана в патентной заявке на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Уточняется, что дрон отделяется от камеры, чтобы позволить сделать снимки на дальних расстояниях.

Фото Vivo/WIPO

Сообщается, что смартфон будет оснащен двумя камерами: основной и фронтальной. Также дрон с камерой будет оснащен специальными ИК-датчиками, которые позволят избегать препятствий во время полета.

Пользователи интернета предполагают, что дроном можно будет управлять через специальное приложение на смартфоне или при помощи жестов.

Эксперты отмечают, что еще ни одни производители смартфонов не предлагали оснастить смартфон камерой на дроне. Однако у такой функции может быть масса неудобств. К примеру, из-за маленьких размеров дрона его мощность будет маленькой. Это значит, что помешать сделать фото сможет даже легкий ветерок.