Дрон-электрошокер с ослепляющим лазером создали в России

В России для силовых структур и экстренных служб создали дрон с электрошокером, тепловизором и ослепляющим лазером. Об этом рассказал журналистам советник гендиректора петербургского НПО «Специальные материалы» Юрий Кленов, сообщил ТАСС.

По его словам, беспилотник «нелетального воздействия» уже испытали. Дрон весит чуть больше одного килограмма. Для временного ослепления используется светодиод или лазер. Другие варианты оснащения — дистанционное электрошоковое устройство-парализатор и тепловизор для поиска пропавших людей, в том числе в условиях слабой видимости и тумана.

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3 километра

Дрон способен летать на расстояние. Его можно использовать для патрулирования охраняемых объектов.

«Допустим, проникает нарушитель, его обнаруживает дрон, предупреждает через динамик о необходимости покинуть территорию и при необходимости обездвиживает электрошокером», — рассказал Юрий Кленов об одном из вариантов применения дрона.

В мае разработку покажут на третьем научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации», а в июне — на пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019».