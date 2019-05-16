23:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Дрон-электрошокер с ослепляющим лазером создали в России

Фото Дрон. Иллюстративное фото

В России для силовых структур и экстренных служб создали дрон с электрошокером, тепловизором и ослепляющим лазером. Об этом рассказал журналистам советник гендиректора петербургского НПО «Специальные материалы» Юрий Кленов, сообщил ТАСС.

По его словам, беспилотник «нелетального воздействия» уже испытали. Дрон весит чуть больше одного килограмма. Для временного ослепления используется светодиод или лазер. Другие варианты оснащения — дистанционное электрошоковое устройство-парализатор и тепловизор для поиска пропавших людей, в том числе в условиях слабой видимости и тумана.

Читайте по теме
Фермеры превратили пчел в маленькие дроны
Дрон способен летать на расстояние 3 километра. Его можно использовать для патрулирования охраняемых объектов.

«Допустим, проникает нарушитель, его обнаруживает дрон, предупреждает через динамик о необходимости покинуть территорию и при необходимости обездвиживает электрошокером», — рассказал Юрий Кленов об одном из вариантов применения дрона.

В мае разработку покажут на третьем научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации», а в июне — на пятом международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Ссылка:
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Для борьбы с браконьерами в Кыргызстане закупили еще восемь дронов
Фермеры превратили пчел в маленькие дроны
ГСИН покупает квадрокоптер, чтобы следить за колониями с высоты
Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы
Бороться с браконьерами в Кыргызстане будут с помощью дронов
Китайцы напугали мир роликом о «смертельном дроне-бомбардировщике»
Инженеры научили микродроны открывать двери
В Британии успешно испытали такси с вертикальным взлетом и посадкой
На Играх кочевников запретили использовать коптеры и дроны
Дроны против браконьеров. Сколько денег потратит на их приобретение ГАООСиЛХ
Популярные новости
Xiaomi захватила лидерство в&nbsp;рейтинге самых мощных смартфонов Xiaomi захватила лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов
Десятка самых продаваемых автомобилей в&nbsp;истории Десятка самых продаваемых автомобилей в истории
Первый &laquo;умный&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Казахстане Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане
Дешевый iPhone XR&nbsp;2019 года показали на&nbsp;видео. Выглядит необычно Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов