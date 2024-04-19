00:27
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Техноблог

В США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray

Компания Northrop Grumman представила первый прототип подводного дрона Manta Ray, который разрабатывают в рамках одноименной программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Аппарат может получить практически неограниченную автономность, сообщает The War Zone (TWZ).

The War Zone (TWZ)
Фото The War Zone (TWZ)

По данным DARPA, прототип предназначен для длительных миссий в условиях, в которых не могут работать люди. В задней части корпуса аппарата, который внешне похож на ската, разместили два гребных винта. Отмечается, что испытания прототипа начнутся в 2024 году.

В рамках проекта хотят создать подводный аппарат, срок службы которого не ограничен парой дней. Отмечается, что беспилотник Northrop Grumman оснащен «энергосберегающими технологиями», подробности о которых не раскрывают. «Northrop также разработала технологию сбора энергии, которая, как утверждается, способна обеспечивать Manta Ray практически неограниченные расстояния и автономность», — пишет издание.

Созданная специалистами Northrop Grumman и Seatrec станция для подводных дронов Mission Unlimited, которая пока существует только на бумаге, сможет извлекать энергию из температурного градиента океана и преобразовывать ее в электричество. Для зарядки подводных аппаратов планируют использовать самоизолирующийся разъем wet-mate, обеспечивающий соединение под водой.

Автор предположил, что Manta Ray сможет нести маленькие беспилотники, боеприпасы, а также оборудование для разведки, поиска мин и подводного картографирования.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/291975/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
В ОАЭ успешно испытали технологию искусственного дождя в пустыне
Презентован складной дрон, который может летать 40 минут
Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев
Китайская компания Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном
Блогер из США пожертвовал дроном ради зрелищных кадров извергающегося вулкана
Заглянуть в жерло вулкана: мощное извержение в Исландии сняли с дрона
США следом за смартфонами запретили китайские дроны
Бишкекскому «Тазалыку» потребовался дрон за 50 тысяч сомов
Дрон-электрошокер с ослепляющим лазером создали в России
Для борьбы с браконьерами в Кыргызстане закупили еще восемь дронов
Популярные новости
Блокировка TikTok. А&nbsp;вы&nbsp;за&nbsp;или против? Опрос&nbsp;24.kg Блокировка TikTok. А вы за или против? Опрос 24.kg
В&nbsp;мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов В мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов
В&nbsp;Telegram вышла новая версия, в&nbsp;которой появился редактор стикеров В Telegram вышла новая версия, в которой появился редактор стикеров
Илон Маск намерен взимать плату с&nbsp;новых пользователей&nbsp;X за&nbsp;создание постов Илон Маск намерен взимать плату с новых пользователей X за создание постов
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
20 апреля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 апреля, пятница
23:43
В США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray
23:29
В Кыргызстане образован Национальный институт стратегических инициатив
22:57
В Бишкеке завтра пройдет Тотальный диктант
22:38
Из Кыргызстана пытались вывезти 45 тонн шкур крупного рогатого скота
22:17
Закон, регулирующий использование искусственного интеллекта, появится в СНГ