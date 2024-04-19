В США представили подводный дрон с неограниченной автономностью Manta Ray

Компания Northrop Grumman представила первый прототип подводного дрона Manta Ray, который разрабатывают в рамках одноименной программы Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Аппарат может получить практически неограниченную автономность, сообщает The War Zone (TWZ).

Фото The War Zone (TWZ)

По данным DARPA, прототип предназначен для длительных миссий в условиях, в которых не могут работать люди. В задней части корпуса аппарата, который внешне похож на ската, разместили два гребных винта. Отмечается, что испытания прототипа начнутся в 2024 году.

В рамках проекта хотят создать подводный аппарат, срок службы которого не ограничен парой дней. Отмечается, что беспилотник Northrop Grumman оснащен «энергосберегающими технологиями», подробности о которых не раскрывают. «Northrop также разработала технологию сбора энергии, которая, как утверждается, способна обеспечивать Manta Ray практически неограниченные расстояния и автономность», — пишет издание.

Созданная специалистами Northrop Grumman и Seatrec станция для подводных дронов Mission Unlimited, которая пока существует только на бумаге, сможет извлекать энергию из температурного градиента океана и преобразовывать ее в электричество. Для зарядки подводных аппаратов планируют использовать самоизолирующийся разъем wet-mate, обеспечивающий соединение под водой.

Автор предположил, что Manta Ray сможет нести маленькие беспилотники, боеприпасы, а также оборудование для разведки, поиска мин и подводного картографирования.