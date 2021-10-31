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Власть

Военную технику у России закупит Кыргызстан. С кем договорился Камчыбек Ташиев

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел в Бишкеке встречу с главой Акционерного общества «Рособоронэкспорт» Александром Михеевым. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Александр Михеев и Камчыбек Ташиев

По его данным, стороны обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

Известно, что Камчыбек Ташиев договорился о приобретении у «Рособоронэкспорта» вертолета Ми-17В-5, проведении капитально-восстановительного ремонта вертолетов Ми-8 МТВ, поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним.

Главы ГКНБ и «Рособоронэкспорта» подписали контракт о закупке кыргызстанской стороной многофункциональных комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е» для нужд Погранслужбы ГКНБ КР.

Многофункциональный комплекс с беспилотными летательными аппаратами уникален для ведения воздушной разведки. Он оснащен полезными нагрузками для обеспечения боевых действий операций разнородных группировок войск, проведения специальных операций и операций по поиску и спасению.

Комплекс с БЛА «Орлан-10Е» предназначен для ведения дистанционного авиационного мониторинга наземных и водных поверхностей, обнаружения объектов днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также способен вести обнаружение и идентификацию базовых станций GSM и сотовых сетей связи.

Эту технику закупят за счет бюджетных средств.

Ранее Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан покупает беспилотники у Турции. По его словам, на приобретение 40 единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ из бюджета было выделено 300 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212251/
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