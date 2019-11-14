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Общество

Бишкекскому «Тазалыку» потребовался дрон за 50 тысяч сомов

МП «Тазалык» потребовался квадракоптер. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на приобретение дрона муниципальное предприятие планирует потратить 50 тысяч сомов.

Отмечается, что дрон должен иметь защиту винтов, встроенную камеру и память не менее 8 гигабайт. Время полета должно быть не менее 21 минуты, а максимальная высота — не менее 500 метров. Кроме того, у него должны быть следующие датчики: магнитометр, акселерометр, барометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный и ультразвуковой датчики, гироскоп.
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