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Техноблог

Apple сократит производство iPhone XR из-за низкого спроса

Фото © Reuters. Спрос на iPhone XR оказался слабее, чем ожидалось

Компания Apple сократит производство новых iPhone XR из-за низкого спроса. Об этом сообщило японское издание Nikkei со ссылкой на источники.

По их данным, компания Foxconn, собирающая телефоны Apple, зарезервировала под iPhone XR около 60 сборочных линий. Сейчас сборка идет лишь на 45, «так как основной заказчик сказал, что ему не нужно так много продукции».

Foxconn сократил производство iPhone XR на 20-25 процентов, или 100 тысяч телефонов в сутки. Схожая ситуация и у другого крупного партнера Apple по сборке iPhone XR — компании Pegatron, отметило Nikkei.

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Одновременно Apple увеличила производство предыдущих моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые значительно дешевле iPhone XR. По данным источников Nikkei, компания планировала произвести 20 миллионов «восьмерок», но увеличила заказ до 25 миллионов штук.

Получить официальные комментарии у Apple изданию не удалось.

iPhone XR — самая дешевая модель в линейке, представленной Apple в сентябре 2018 года. Телефон в зависимости от объема памяти стоит от 68 тысяч сомов.
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