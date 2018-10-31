iPhone XR жестко протестировали на прочность. Выдержал он не все

Новый смартфон iPhone XR, презентованный недавно корпорацией Apple, протестировали на устойчивость к внешним воздействиям. Результат «истязаний» гаджета блогер JerryRigEverything выложил на YouTube.
Сначала испытатель проверил на прочность экран iPhone XR. Он царапал его стальным стержнем и канцелярским ножом. Итог неутешительный — на стекле остались заметные следы.
Следующим этапом царапания стали алюминиевые вставки смартфона. Чтобы с них сошла краска, блогер приложил немалые усилия.
Тесту на царапины подвергли и объектив камеры, диодную вспышку и заднюю стеклянную панель смартфона.
Проверку огнем iPhone XR прошел успешно. След от горящей зажигалки исчез с дисплея быстро.
Кроме того, блогеру не удалось согнуть смартфон руками, как он ни старался.
Продажи самого дешевого смартфона Apple из флагманской линейки стартовали в октябре. Его стоимость — от 70 тысяч сомов.