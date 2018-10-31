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Техноблог

iPhone XR жестко протестировали на прочность. Выдержал он не все

Фото @hi-tech. Самый дешевый среди последних флагманов Apple смартфон iPhone XR

Новый смартфон iPhone XR, презентованный недавно корпорацией Apple, протестировали на устойчивость к внешним воздействиям. Результат «истязаний» гаджета блогер JerryRigEverything выложил на YouTube.

Сначала испытатель проверил на прочность экран iPhone XR. Он царапал его стальным стержнем и канцелярским ножом. Итог неутешительный — на стекле остались заметные следы.

Следующим этапом царапания стали алюминиевые вставки смартфона. Чтобы с них сошла краска, блогер приложил немалые усилия.

Тесту на царапины подвергли и объектив камеры, диодную вспышку и заднюю стеклянную панель смартфона.

Проверку огнем iPhone XR прошел успешно. След от горящей зажигалки исчез с дисплея быстро.

Кроме того, блогеру не удалось согнуть смартфон руками, как он ни старался.

Продажи самого дешевого смартфона Apple из флагманской линейки стартовали в октябре. Его стоимость — от 70 тысяч сомов.
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