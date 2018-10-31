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Техноблог

В поисках новых поклонников. Mercedes-Benz создал детскую коляску

Фото «За рулем». Детская коляска Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan

Немецкий автоконцерн решил прививать чувство стиля и привычку ездить с младенческого возраста с помощью детской коляски Mercedes-Benz Avantgarde. Об этом сообщило издание «За рулем».

Коляски отличаются эргономичностью, функциональностью и безопасностью. Они сделаны из современных материалов, оснащены пневматическими колесами с пятиспицевыми дисками в духе AMG и регулируемой подвеской. Выпуском колясок для автоконцерна занимается фирма Hartan.

Фото Детские коляски Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan

Коляска оснащена регулируемой по высоте подставкой для ног и мягкими ремнями безопасности, защищающими ребенка от выпадения. Блок сиденья можно легко повернуть лицом или спиной к  направлению движения, быстро извлечь из рамы.

В придачу к коляске — целый набор аксессуаров. Это теплая муфта для ног, подголовник и защита от ветра, зонт от солнца, сумка в стиле Mercedes-Benz, органайзер для хранения бумажника, ключей и мобильного телефона и дождевик.

Фото Детская коляска Mercedes-Benz Avantgarde от фирмы Hartan

Коляска Mercedes-Benz Avantgarde выпускается в нескольких вариантах. DESSIN Sport сочетает в себе черный, серый и серебристый цвета, а также красные полоски на ручках и козырьке коляски. Вариант Dolce Vita — сочетание бежевого, песочного и коричневого оттенков, а DESSIN Deep Sea — серого антрацита и блекло-голубого.

В продажу коляска Mercedes-Benz Avantgarde поступит в ноябре 2018 года.
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