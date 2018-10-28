Кыргызстанки заняли второе место в отборе на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) заняла второе место в отборочном турнире на чемпионате Азии-2019 по футболу.

Квалификационные соревнования в группе C прошли 20-28 октября в Бишкеке.

Сегодня в заключительном туре сборная ОАЭ победила команду Гуама — 1:0.

Затем Узбекистан со счетом 3:1 обыграл Кыргызстан. В составе отечественной сборной гол забила Ырысбек кызы Кенжебубу.

Это единственное поражение нашей команды на данном турнире. Ранее она одолела сборные ОАЭ Мальдивских островов.

По итогам соревнований первое место в группе заняла сборная Узбекистана (12 очков). Она обеспечила себе право участия в следующем этапе отбора. На втором месте сборная КР (9 очков). Далее расположились ОАЭ (6), Гуам (3) и Мальдивы (0).

Позднее, когда станут известны итоговые результаты во всех шести отборочных группах, две лучшие команды из занявших второе место также получат право выступить в следующем этапе.

Месяц назад в Бишкеке проходили похожие состязания — за путевку на ЧА-2019 боролись футболистки до 16 лет. Сборная КР выступила менее успешно, чем сейчас.