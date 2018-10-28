18:44
USD 69.52
EUR 79.10
RUB 1.06
Спорт

Кыргызстанки заняли второе место в отборе на чемпионат Азии по футболу

Женская сборная Кыргызстана (до 19 лет) заняла второе место в отборочном турнире на чемпионате Азии-2019 по футболу.

Квалификационные соревнования в группе C прошли 20-28 октября в Бишкеке.

Сегодня в заключительном туре сборная ОАЭ победила команду Гуама — 1:0.

Затем Узбекистан со счетом 3:1 обыграл Кыргызстан. В составе отечественной сборной гол забила Ырысбек кызы Кенжебубу.

Это единственное поражение нашей команды на данном турнире. Ранее она одолела сборные ОАЭ, Гуама и Мальдивских островов.

По итогам соревнований первое место в группе заняла сборная Узбекистана (12 очков). Она обеспечила себе право участия в следующем этапе отбора. На втором месте сборная КР (9 очков). Далее расположились ОАЭ (6), Гуам (3) и Мальдивы (0).

Позднее, когда станут известны итоговые результаты во всех шести отборочных группах, две лучшие команды из занявших второе место также получат право выступить в следующем этапе.

Месяц назад в Бишкеке проходили похожие состязания — за путевку на ЧА-2019 боролись футболистки до 16 лет. Сборная КР выступила менее успешно, чем сейчас.
Ссылка:
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
«Дордой» приблизился к победе в чемпионате Кыргызстана по футболу
Кыргызстанки забили девять мячей в отборочном матче на чемпионат Азии по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу продолжает восхождение в рейтинге ФИФА
«Алай» разгромил соперника в 25-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу
Кыргызстанки выиграли второй матч в отборе на чемпионат Азии по футболу
Спортивный календарь с 22 по 28 октября
Топ-лига по футболу. Лидеры идут без поражений
Кыргызстанки победили на старте отбора на чемпионат Азии по футболу
Сборная Кыргызстана по футболу победила команду Малайзии
Спортивный календарь с 15 по 21 октября
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;армрестлингу: Когда заиграл гимн Кыргызстана, я&nbsp;не&nbsp;сдержал слез Чемпион мира по армрестлингу: Когда заиграл гимн Кыргызстана, я не сдержал слез
Бильярдист Дастан Лепшаков в&nbsp;третий раз подряд выиграл крупный турнир в&nbsp;России Бильярдист Дастан Лепшаков в третий раз подряд выиграл крупный турнир в России
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу продолжает восхождение в&nbsp;рейтинге ФИФА Сборная Кыргызстана по футболу продолжает восхождение в рейтинге ФИФА
Боец Дастан Шаршеев спустя четыре года возвращается в&nbsp;ММА Боец Дастан Шаршеев спустя четыре года возвращается в ММА
Бизнес
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; работает отдельная зона прилета/вылета местных авиалиний В аэропорту «Манас» работает отдельная зона прилета/вылета местных авиалиний
Только один день! СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Только один день! СКИДКА 20 процентов на аксессуары в O!Store
&laquo;Бакай Банк&raquo; построил две остановки в&nbsp;Таласе «Бакай Банк» построил две остановки в Таласе
Детализация на&nbsp;e-mail: контролируйте свой мобильный счет Детализация на e-mail: контролируйте свой мобильный счет