Сборная Кыргызстана выиграла турнир по перетягиванию каната на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

В командных состязаниях участвовали три сборные. В каждой было по восемь спортсменов. В финале кыргызстанцы взяли верх над иранцами — 2:0. Третье место заняла сборная Казахстана.

В личном зачете каждую страну представляло по одному сильнейшему атлету. Чемпионом стал Реза Хейташи (Иран). На втором месте Хайранхаан Шанку (Казахстан), на третьем — Аваз Докеев (КР).

Фото ГАМФКиС. Церемония награждения

Перетягивание каната — древний вид спорта. Сто лет назад он входил в программу Олимпийских игр. На ВИК представлен впервые.