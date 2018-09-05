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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Сборная Кыргызстана — чемпион по перетягиванию каната

Фото ГАМФКиС. Турнир по перетягиванию каната на III Всемирных играх кочевников

Сборная Кыргызстана выиграла турнир по перетягиванию каната на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле.

В командных состязаниях участвовали три сборные. В каждой было по восемь спортсменов. В финале кыргызстанцы взяли верх над иранцами — 2:0. Третье место заняла сборная Казахстана.

В личном зачете каждую страну представляло по одному сильнейшему атлету. Чемпионом стал Реза Хейташи (Иран). На втором месте Хайранхаан Шанку (Казахстан), на третьем — Аваз Докеев (КР).

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Церемония награждения

Перетягивание каната — древний вид спорта. Сто лет назад он входил в программу Олимпийских игр. На ВИК представлен впервые.
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