Всемирные игры кочевников. В медальном зачете лидирует Казахстан

После двух соревновательных дней Казахстан лидирует в медальном зачете III Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Игры стартовали 2 сентября на Иссык-Куле. Пока завершились турниры лишь по нескольким видам спорта, но уже немало медалей нашли своего владельца.

В активе сборной Казахстана по семь золотых и серебряных и пять бронзовых наград. На втором месте идет Кыргызстан с пятью золотыми и серебряными и восемью бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Туркменистан.

Фото worldnomadgames.com. Положение стран в текущем зачете III Всемирных игр кочевников

ВИК завершатся 8 сентября. Всего будет разыграно 594 комплекта наград. На II Играх, прошедших в 2016-м, уверенно победила сборная Кыргызстана.