Спортсмены-легионеры в странах ЕАЭС. Их судьбу решит суд

Заседание суда Евразийского экономического союза по вопросу установления количественных ограничений на участие спортсменов в национальных спортивных мероприятиях в зависимости от гражданства состоится 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, заявителем выступила сама ЕЭК. Комиссия попросила суд дать заключение по данному вопросу. Дело в том, что договором о ЕАЭС закреплен принцип свободного перемещения рабочей силы в рамках союза. Государства-члены не должны вводить ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда. Исключения составляют ограничения, которые отвечают целям обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

Комиссия провела мониторинг исполнения государствами ЕАЭС этой нормы в части привлечения профессиональных спортсменов — граждан стран ЕАЭС к трудовой деятельности.

«В результате выявили, что есть ограничения. Например, определено, какое число спортсменов-легионеров может участвовать в определенных спортивных мероприятиях. Под понятие «легионеры» в том числе попадают и граждане стран ЕАЭС, что в итоге препятствует их работе. По мнению ЕЭК, лимиты на участие в национальных спортивных мероприятиях иностранных спортсменов не должны распространяться на граждан стран союза. С этой позицией согласны все страны ЕАЭС, кроме России», — говорится в сообщении.