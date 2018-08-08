Спортсмены-легионеры в странах ЕАЭС. Их судьбу решит суд

Заседание суда Евразийского экономического союза по вопросу установления количественных ограничений на участие спортсменов в национальных спортивных мероприятиях в зависимости от гражданства состоится 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
По ее данным, заявителем выступила сама ЕЭК. Комиссия попросила суд дать заключение по данному вопросу. Дело в том, что договором о ЕАЭС закреплен принцип свободного перемещения рабочей силы в рамках союза. Государства-члены не должны вводить ограничения, предусмотренные их законодательством для защиты национального рынка труда. Исключения составляют ограничения, которые отвечают целям обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.
Комиссия провела мониторинг исполнения государствами ЕАЭС этой нормы в части привлечения профессиональных спортсменов — граждан стран ЕАЭС к трудовой деятельности.