Годовщину образования Нацгвардии Кыргызстана отметили турниром по регби

В Бишкеке сегодня провели турнир по регби, приуроченный к 26-й годовщине образования Национальной гвардии Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Александр Золотухин.

По его словам, в состязаниях в дисциплине «регби-7» участвовали четыре команды. Они сыграли по круговой системе. Первое место заняли представители Нацгвардии, второе — МВД, третье — команда Бишкека. «Лучшим игроком признан Николай Котляров, лучшим схваточником — Алексей Бервенов, самым результативным — Бакай Жадигеров», — сказал Александр Золотухин.

«Для нас это был первый турнир по такому поводу. Будем проводить его ежегодно, — добавил он. — Ближайшие старты — открытый чемпионат Чуйской области и чемпионат КР. Первый пройдет в конце августа, второй — в конце сентября».