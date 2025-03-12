Военнослужащие Нацгвардии Кыргызстана примут участие в Параде Победы в Москве

Около 80 военнослужащих Национальной гвардии Кыргызстана примут участие в предстоящем в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне военном параде. Об этом сообщает ТАСС.

«В Параде Победы в столице России примут участие около 80 военнослужащих из состава почетного караула Национальной гвардии», — цитирует представителя пресс-службы агентство.

По его словам, сроки отправки личного состава в российскую столицу пока не известны. Сейчас военнослужащие задействованы в протокольных мероприятиях, но уже тренируются.

В годы войны из КР на фронт ушли примерно 360 тысяч человек. Почти каждый третий из них погиб в боях. На сегодня в нашей республике в живых осталось всего 15 ветеранов Великой Отечественной.

Из уроженцев республики и соседнего Казахстана сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм в битве за Москву в 1941-1942 годах. Несколько лет назад власти приняли решение восстановить «панфиловскую дивизию», которая в настоящее время входит в состав Вооруженных сил Кыргызстана.