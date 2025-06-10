В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В турнире приняли участие команды четырех районов столицы, а также сборные Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова (КГАФКиС).

Соревнования провели с целью сформировать команду Бишкека и отобрать перспективных игроков для национальной сборной.

По итогам игр:

1-е место заняла команда КГАФКиС;

2-е место — команда Ленинского района;

3-е место — команда Свердловского района.

Победителей и призерев наградили медалями, дипломами и кубком.

Организаторами выступили Федерация по регби и департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии столицы.