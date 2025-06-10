В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
В турнире приняли участие команды четырех районов столицы, а также сборные Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова (КГАФКиС).
По итогам игр:
- 1-е место заняла команда КГАФКиС;
- 2-е место — команда Ленинского района;
- 3-е место — команда Свердловского района.
Победителей и призерев наградили медалями, дипломами и кубком.
Организаторами выступили Федерация по регби и департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии столицы.