20:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Спорт

В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин

В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В турнире приняли участие команды четырех районов столицы, а также сборные Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова (КГАФКиС). 

Соревнования провели с целью сформировать команду Бишкека и отобрать перспективных игроков для национальной сборной.

По итогам игр:

  • 1-е место заняла команда КГАФКиС;
  • 2-е место — команда Ленинского района;
  • 3-е место — команда Свердловского района.

Победителей и призерев наградили медалями, дипломами и кубком.

Организаторами выступили Федерация по регби и департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии столицы.
Ссылка: https://24.kg/sport/332158/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека открыли новый корпус ЦСМ
В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. Ответ мэрии
Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами незавершенных остановок
Мэрия оштрафовала водителей за парковку на зеленых зонах на 11 тысяч сомов
В части Бишкека 10 июня не будет воды
Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара
В МТУ «Маевка» и «Пригородное» сливают сточные воды. Мэрия выписала штрафы
В Бишкеке оштрафовали жителей массивов. Сжигали траву и мусор
Мэрия до 15 июня обещает открыть участок по проспекту Чингиза Айтматова
Популярные новости
Двух футболистов выгнали из&nbsp;сборной ОАЭ накануне матча с&nbsp;командой Кыргызстана Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с&nbsp;КНДР Отбор на чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана сыграла вничью с КНДР
Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt Камчыбек Ташиев подарил борцу Орозобеку Токтомамбетову Chevrolet Cobalt
Узбекистан впервые в&nbsp;истории завоевал путевку на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу
Бизнес
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
10 июня, вторник
20:01
Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язык Роман «Потоп» Султана Раева перевели на итальянский язы...
19:49
В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин
19:24
Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира по горному туризму
19:11
HBO объявил еще несколько актеров на роли в новом сериале о Гарри Поттере
18:58
Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги