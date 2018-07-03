Кыргызстанка завоевала «серебро» на Кубке Европы по пятиборью

Кыргызстанка завоевала «серебро» на открытом Кубке Европы по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, соревнования проходили в городе Тбилиси (Грузия). Среди девушек за победу боролись 20 участниц. Единственная представительница КР Екатерина Тарева заняла второе место.

«Кроме медалей, на турнире разыгрывались рейтинговые очки, необходимые для попадания на предстоящие юношеские Олимпийские игры. Екатерина ощутимо пополнила свой очковый запас, — отметил Виктор Мальцев. — Около месяца назад она проявила себя на чемпионате Азии. С уверенностью в 99 процентов заявляю, что у нее будет лицензия на ОИ. Скоро ждем подтверждения этому».