11:36
USD 68.07
EUR 79.26
RUB 1.08
Спорт

Кыргызстанка завоевала «серебро» на Кубке Европы по пятиборью

Фото В.Мальцева. Екатерина Тарева (слева) на награждении

Кыргызстанка завоевала «серебро» на открытом Кубке Европы по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, соревнования проходили в городе Тбилиси (Грузия). Среди девушек за победу боролись 20 участниц. Единственная представительница КР Екатерина Тарева заняла второе место.

«Кроме медалей, на турнире разыгрывались рейтинговые очки, необходимые для попадания на предстоящие юношеские Олимпийские игры. Екатерина ощутимо пополнила свой очковый запас, — отметил Виктор Мальцев. — Около месяца назад она проявила себя на чемпионате Азии. С уверенностью в 99 процентов заявляю, что у нее будет лицензия на ОИ. Скоро ждем подтверждения этому».
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
У кыргызстанцев три «золота» на международном турнире по пятиборью
Кыргызстанец занял третье место на чемпионате Кореи по пятиборью
Кыргызстанка заняла третье место на чемпионате Азии по пятиборью
Цель — Буэнос-Айрес. В Кыргызстане определили сильнейших пятиборцев
Пловец из Кыргызстана завоевал лицензию на Олимпийские игры
«Золото» и «серебро» на международном турнире по пятиборью — у кыргызстанцев
В Кыргызстане выбрали президента Федерации пятиборья
Кыргызстанец выиграл два «золота» на международном турнире по плаванию
Кыргызстанка выиграла два «золота» на чемпионате Казахстана по пятиборью
Пятиборцы из Кыргызстана выиграли два «золота» на чемпионате Казахстана
Популярные новости
Стал известен соперник сборной России по&nbsp;футболу по&nbsp;1/8 финала чемпионата мира Стал известен соперник сборной России по футболу по 1/8 финала чемпионата мира
Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018 Красота футбола. Топ-30 симпатичных болельщиц ЧМ-2018
Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет Месси выставил Казани условие, чтобы возле гостиницы появился его портрет
Это сенсация! Сборная России по&nbsp;футболу победила Испанию на&nbsp;чемпионате мира Это сенсация! Сборная России по футболу победила Испанию на чемпионате мира
Бизнес
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; получил новое навигационное оборудование и&nbsp;наземную спецтехнику Аэропорт «Манас» получил новое навигационное оборудование и наземную спецтехнику
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; новые направления Выгодный роуминг от MegaCom — новые направления
В&nbsp;центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал &laquo;Бакай Банка&raquo; В центре Токмака торжественно открылся обновленный филиал «Бакай Банка»
Пополняй баланс и&nbsp;выиграй до&nbsp;100&nbsp;000 сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Пополняй баланс и выиграй до 100 000 сомов в викторине от MegaCom