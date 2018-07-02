Кыргызстанцы победили на международном турнире по настольному теннису

Кыргызстанцы отличились на международном турнире по настольному теннису. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации данного вида спорта КР Шухрат Тешаев.

По его словам, 30 июня и 1 июля в Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» проходил XXV мемориал Женишбека Таласбаева — первого и единственного мастера спорта СССР по настольному теннису в Кыргызстане. За победу боролись более 60 спортсменов из КР, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.

В категории до 45 лет среди мужчин лучшим стал Алишер Якупбаев, старше 45 лет — Азамат Таласбаев (оба из КР). Среди женщин до 45 лет первенствовала Алтынай Омуралиева (КР), старше 45 лет — Гульжамал Адилова (Казахстан).

В парном разряде чемпионами стали Алишер Якупбаев и Азиз Кыдырбаев (КР).