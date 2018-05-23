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Спорт

В Бишкеке сразились таэквондисты из пяти стран

Фото У.Тохтурбаева. Соревнования по таэквондо WT

В Бишкеке подвели итоги открытого первенства Академии таэквондо WT. Об этом сообщил президент академии Убайдула Тохтурбаев.

По его словам, на турнире выступили триста спортсменов из всех регионов Кыргызстана, а также гости из Казахстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. «Участники порадовали хорошей подготовкой и большой самоотдачей. Даже самые юные таэквондисты продемонстрировали волю к победе», — отметил Убайдула Тохтурбаев.

Разыгрывалось 23 комплекта наград среди детей, юношей, кадетов и юниоров. Кыргызстанцы завоевали 10 золотых медалей. Чемпионами в своих категориях стали Абдурахим Танекеев, Марлен Эркинов, Адиль Кыйрабаев, Билал Исаев, Амир Мусалыев, Николай Петухов, Алина Мамбетова, Бек Абдилакимов, Даниель Пак и Иман Кенжебаев.

Кроме того, спортсмены продемонстрировали показательное выступление, включавшее разбивание предметов в прыжке.

«В июле в Южной Корее пройдет международный турнир Korea Open. Туда поедут пять-семь наших таэквондистов», — добавил Убайдула Тохтурбаев.
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