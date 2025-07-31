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Спорт

Юный таэквондист Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате в Малайзии

Кыргызстанский таэквондист Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате Азии среди кадетов в весовой категории до 37 килограммов. Об этом сообщил его тренер Искендер Осмонов.

В Кучинге (Малайзия) завершился чемпионат Азии по олимпийскому таэквондо среди кадетов, в котором приняли участие 800 спотсменов из 50 стран.

Юный спорстмен продемонстрировал отличные результаты и стал единственным бронзовым призером из состава сборной КР среди юниоров и кадетов.

Он одержал победу в двух боях: в первом выиграл у представителя Ирака, а во втором — у спортсмена из Саудовской Аравии. В полуфинале Эржан сразился с соперником из Казахстана и уступил ему, завоевав итоговое третье место.
Ссылка: https://24.kg/sport/338106/
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