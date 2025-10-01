III Игры СНГ. Кыргызстанские таэквондисты завоевали три медали

Кыргызстанцы выступили на соревнованиях по таэквондо в рамках III Игр СНГ, которые проходят в Азербайджане. Об этом сообщает Госагентство физической культуры и спорта в соцсетях.

Сборная КР завоевала три награды:

Нурхан Самидинов (до 58 килограммов) и Абдульазым Абдурахимов (87 кг) — серебряная;

Рамазан Дыйканбаев (до 68 кг) — бронзовая.

Напомним, кыргызстанские самбисты завоевали четыре медали на III Играх СНГ.

III Игры СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых разыграют 505 комплектов медалей.

КР представлена 126 спорстменами.