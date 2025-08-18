Сборная Кыргызстана заняла второе место на чемпионате Азии по таэквондо ITF

Сборная Кыргызстана заняла второе общекомандное место на чемпионате Азии по таэквондо ITF, сообщает профильная федерация.

По ее данным, соревнования завершились в городе Нинбо (Китай), в них приняли участие спортсмены из 17 стран.

Наши таэквондисты завоевали 10 золотых и 6 серебряных медалей.

«Этот результат стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки наших спортсменов, стойкости характера и силы кыргызской школы таэквондо ИТФ, которая уверенно заявила о себе на азиатской арене», — отметили в федерации.