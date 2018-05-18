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Спорт

Шпажист из Кыргызстана выиграл «серебро» на турнире в Казахстане

Шпажист из Кыргызстана выиграл «серебро» на международном турнире в Казахстане. Об этом сообщила Федерация фехтования КР.

В Усть-Каменогорске прошли традиционные состязания памяти батыра Ер Жанибека. В борьбе за титул сильнейшего скрестили шпаги более ста спортсменов из Центральной Азии и России.

Среди кадетов кыргызстанец Жоодат Есеналиев стал вторым, уступив в финале казахстанцу Эльнуру Тулегенову (8:15). Еще несколько наших шпажистов в личном и командном зачете показали хороший уровень подготовки, но проиграли более опытным противникам и остались за пределами пьедестала почета. «Турнир показал, что у нашей молодежи хорошие перспективы», — отметили в федерации.

Напомним, на днях в Бишкеке провели чемпионат страны по фехтованию.
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