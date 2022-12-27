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Спорт

Кыргызстанцы в Ташкенте завоевали медали турнира по фехтованию

В Ташкенте прошел центральноазиатский турнир по фехтованию среди кадетов 2009 года рождения и моложе. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Надия Мойдунова заняла второе место, Мунира Мурзатаева — третье.

В командных соревнованиях (младшие кадеты, девочки U-13) сборная КР в составе Муниры Мурзатаевой, Марии Перелюбской и Надии Мойдуновой завоевала бронзовые медали турнира.

Федерации фехтования КР
Фото Федерации фехтования КР. Команда из Кыргызстана

Всего в соревнованиях приняли участие более 110 человек из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/254447/
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