Кыргызстанцы в Ташкенте завоевали медали турнира по фехтованию

В Ташкенте прошел центральноазиатский турнир по фехтованию среди кадетов 2009 года рождения и моложе. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Надия Мойдунова заняла второе место, Мунира Мурзатаева — третье.

В командных соревнованиях (младшие кадеты, девочки U-13) сборная КР в составе Муниры Мурзатаевой, Марии Перелюбской и Надии Мойдуновой завоевала бронзовые медали турнира.

Фото Федерации фехтования КР. Команда из Кыргызстана

Всего в соревнованиях приняли участие более 110 человек из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.