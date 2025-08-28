19:47
Спорт

Фехтовальщики Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Алматы

Фехтовальщики Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Алматы

На международном турнире по фехтованию, который проходил с 25 по 28 августа в Алматы (Казахстан), национальная сборная Кыргызской Республики завоевала несколько призовых мест. Об этом сообщила Федерация фехтования КР.

В личных соревнованиях успехи распределились следующим образом:

  • Чудинова Полина (U12) — 3 место;
  • Миркун Данил (взрослые) — 1 место;
  • Юлдашев Роман (ветераны) — 2 место.

24.kg
Фехтовальщики Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Алматы
В командных соревнованиях сборная КР также показала хорошие результаты:

U12 девочки:

  • Азалия Ибралиева — 1 место;
  • Валерия Зотова — 1 место;
  • Полина Чудинова — 2 место.

U12 мальчики:

  • Назар Абдыкаимов — 3 место;
  • Юрий Погорельский — 3 место.

U16 девочки: все участницы заняли 3 места — Амина Куралбекова, Богдана Тулубаева, Латифа Акбарова, ВалерияЗотова, Сезимай Четкараева, Дильдора Муталипова, Полина Чудинова, Азалия Ибралиева.

U20 девочки: Амина Куралбекова, Латифа Акбарова, Дильдора Муталипова, Азалия Ибралиева — 3 место.

U20 юниоры: Адилет Дамирбеков, Самат Шигибиев, Саид Насыров — 3 место.

В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из 7 стран. Федерация фехтования КР отметила высокий уровень подготовки национальной сборной и выразила уверенность в дальнейшем успешном выступлении спортсменов на международных турнирах.
