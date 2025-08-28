Фехтовальщики Кыргызстана успешно выступили на международном турнире в Алматы

На международном турнире по фехтованию, который проходил с 25 по 28 августа в Алматы (Казахстан), национальная сборная Кыргызской Республики завоевала несколько призовых мест. Об этом сообщила Федерация фехтования КР.
В личных соревнованиях успехи распределились следующим образом:
- Чудинова Полина (U12) — 3 место;
- Миркун Данил (взрослые) — 1 место;
- Юлдашев Роман (ветераны) — 2 место.
U12 девочки:
- Азалия Ибралиева — 1 место;
- Валерия Зотова — 1 место;
- Полина Чудинова — 2 место.
U12 мальчики:
- Назар Абдыкаимов — 3 место;
- Юрий Погорельский — 3 место.
U20 девочки: Амина Куралбекова, Латифа Акбарова, Дильдора Муталипова, Азалия Ибралиева — 3 место.
U20 юниоры: Адилет Дамирбеков, Самат Шигибиев, Саид Насыров — 3 место.