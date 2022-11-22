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Спорт

Кыргызстанки заняли третье место на Кубке мира среди юниоров по шпаге

На этапе Кубка мира среди юниоров (девушки) по шпаге, прошедшего в Ташкенте, кыргызстанки заняли третье место в командном зачете. Об этом сообщила Федерация фехтования КР.

За выход в четвертьфинал сборная Кыргызстана выиграла команду из Монголии. За выход в полуфинал наша команда уступила Узбекистану. В упорной борьбе за бронзу обыграла команду из Объединенных Арабских Эмиратов.

Федерации фехтования КР
Фото Федерации фехтования КР. Сборная Кыргызстана

В команду входят Айпери Токтогулова, Юлия Никитина, Акак Кенешова, Алия Мамырова.

Как сообщатся, в соревнованиях приняли участие шесть стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/251347/
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