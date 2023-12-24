Кыргызстанец Роман Петров стал победителем Кубка России по фехтованию. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Он стал первым среди шпажистов в рамках Кубка России по фехтованию, который проходит в Сочи.

Фото с официального сайта соревнований

В финальном поединке Роман Петров нанес поражение Кириллу Гурову счетом 15:10.

Роман Петров является победителем Исламских игр солидарности (2021) и бронзовым призером чемпионата Азии (2014). Спортсмен выступал на Олимпийских играх 2021 года, где выбыл на стадии 1/16 финала.

Последние годы живет и тренируется в РФ.