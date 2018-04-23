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Спорт

В Бишкеке провели турнир по нардам в честь Дня города

В Бишкеке 22 апреля прошел турнир по длинным нардам в честь Дня города. Об этом сообщил президент Федерации спортивных нард КР Сергей Пономарев.

«Нашему любимому городу на днях исполнится 140 лет, и мы решили это отметить. Впервые провели соревнования по швейцарской системе. Участвовали 36 спортсменов», — сказал Сергей Пономарев.

Тройку призеров составили Бакыт Кемелов, Мирлан Шаршенов и Капарбек Дулатов.

С.Пономарева
Фото С.Пономарева. Президент федерации Сергей Пономарев и победитель турнира Бакыт Кемелов

«Не так давно провели ведомственный турнир в МВД. Собираемся устроить подобные в других правительственных структурах, — добавил Сергей Пономарев. — В планах — съездить на соревнования за рубеж и организовать международный турнир у себя. Цель — популяризировать нарды и войти в программу следующих Всемирных игр кочевников».
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