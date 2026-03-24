20:20
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Спорт

Сборная Кыргызстана по нардам участвует в международном турнире в Узбекистане

Фото из интернета

Спортсмены из Кыргызстана принимают участие в международном турнире по нардам в Узбекистане. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

Турнир серии Grand Prix Asia стартовал 23 марта в Ташкенте при участии спортсменов из более чем 50 стран. КР представлена 12 спортсменами.

В рамках мероприятия разыгрывается основной турнир по длинным нардам. Также пройдут соревнования по коротким нардам, парные встречи, женские турниры и мастер-классы.

Призовой фонд турнира превышает $500 тысяч.

По итогам пяти туров основного турнира по длинным нардам из 120 участников в борьбе остались 60 сильнейших. Восемь спортсменов из Кыргызстана продолжают борьбу, а четверо завершили борьбу за медали.
Ссылка: https://24.kg/sport/367286/
просмотров: 290
Версия для печати
