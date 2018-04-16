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Спорт

«Абдыш-Ата» и «Алай» сыграли вничью на чемпионате Кыргызстана по футболу

Клубы «Абдыш-Ата» (Кант) и «Алай» (Ош) сыграли вничью на чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Центральный поединок второго тура национального первенства состоялся 15 апреля в Канте. На 30-й минуте «Абдыш-Ата» осталась в меньшинстве (с поля удалили Алериву Олувасена), но численный перевес «Алай» не реализовал. Вратари команд Калысбек Акималиев и Абдуазиз Махкамов играли уверенно. Итог — 0:0.

Ранее прошли остальные матчи второго тура. В настоящее время на чемпионате лидируют «Дордой» и «Нефтчи» (по шесть очков). Поединки третьего тура намечены на 16 и 18 апреля.
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