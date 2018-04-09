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Спорт

Спортивный календарь с 9 по 15 апреля

1 марта — 20 апреля. Универсиада Кыргызстана. Бишкек, Джалал-Абад

Ежегодные соревнования проводятся в трех лигах: высшей, первой и второй. В программе 18 видов спорта. В 2017-м универсиаду выиграла Академия физической культуры и спорта.

1-10 апреля. Чемпионат Азии по шахматам. Чиангмай (Таиланд)

Турнир проводят в шести возрастных группах: до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. КР представляют 12 спортсменов. Айжан Съездбекова уже выиграла «золото» в дисциплине «быстрые шахматы».

9 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Суперлиги по футзалу, 1/2 финала.

EREM — «Мурас». Кызыл-Кия, ФОК «Газпром», 18.00;
«Алга» — «Фарватер». Бишкек, ФОК «Газпром», 20.00.

Это ответные поединки полуфинальной серии. Дебютные выиграли EREM и «Алга».

9-15 апреля. Международные соревнования среди женщин по теннису. Стамбул (Турция)

За победу борются 50 спортсменок из 22 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

11 апреля. Кубок АФК по футболу. Группа D, третий тур

«Истиклол» (Таджикистан) — «Алай» (Кыргызстан). Гиссар (Таджикистан).

«Алай» провалил старт турнира, дважды проиграв с крупным счетом. Надо срочно исправлять ситуацию.

11 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, второй тур

«Дордой» (Бишкек) — «Академия» (Ош).

«Дордой» — один из фаворитов, а «Академия» — новичок элитной лиги. Однако предсказать победителя этого противостояния непросто. На старте чемпионата могут быть всякие неожиданности.

12 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, второй тур

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — ФЦ (Бишкек);

«Алга» (Бишкек) — «Кара-Балта».

Встречаются середняки чемпионата, и борьба обещает быть бескомпромиссной.

12-22 апреля. Чемпионат Кыргызстана по шахматам (первая лига). Бишкек

Запланировано девять туров по швейцарской системе. Сильнейшие игроки получат право выступить в высшей лиге.

14-15 апреля. Соревнования по мини-футболу в честь Дня Победы, третий тур. Бишкек

Участвуют более 700 человек. В их числе воспитанники детских домов, интернатов и футбольных клубов Кыргызстана. Возрастные категории — 2001-2003, 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 годы рождения.

15 апреля. Открытое первенство Бишкека по велоспорту. Чуйская область

Местом проведения состязаний традиционно выбрали участок объездной трассы (с 9-го по 21-й километр). Запланирована индивидуальная гонка на время с раздельным стартом на 25 километров.

15 апреля. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, второй тур

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Алай» (Ош).

Это один из центральных поединков первого круга национального первенства. Играют основные претенденты на «золото».
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