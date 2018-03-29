Самбистов Таджикистана отстранили от международных турниров из-за долга в $900

Международная федерация самбо (FIAS) приостановила членство Федерации самбо Таджикистана из-за неуплаты членских взносов в течение последних трех лет. Об этом сообщило агентство «Фергана».
Как отмечается, по этой причине сборную Таджикистана не допустили к участию в прошедшем в России Кубке мира по самбо «Мемориал А.А.Харлампиева». Таджикистанские самбисты могут пропустить текущий сезон и все турниры под эгидой Международной федерации самбо (FIAS).
Членство таджикской федерации в FIAS приостановили вплоть до полного погашения задолженности.
Размер ежегодного членского взноса, как указано на официальном сайте FIAS, составляет $300. Таким образом, Федерации самбо Таджикистана необходимо внести $900.
Следует отметить, что ежегодно FIAS проводит ряд крупных турниров, в том числе и чемпионаты мира, в которых участвовали таджикские самбисты.