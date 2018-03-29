Самбистов Таджикистана отстранили от международных турниров из-за долга в $900

Международная федерация самбо (FIAS) приостановила членство Федерации самбо Таджикистана из-за неуплаты членских взносов в течение последних трех лет. Об этом сообщило агентство «Фергана».

Как отмечается, по этой причине сборную Таджикистана не допустили к участию в прошедшем в России Кубке мира по самбо «Мемориал А.А.Харлампиева». Таджикистанские самбисты могут пропустить текущий сезон и все турниры под эгидой Международной федерации самбо (FIAS).

Членство таджикской федерации в FIAS приостановили вплоть до полного погашения задолженности.

«Это так. У нас нет спонсоров, федерация испытывает финансовые затруднения. Но мы не теряем надежды, что нам удастся решить вопрос. Постараемся выплатить все членские взносы», — сказал председатель Федерации самбо Таджикистана Хайрулло Назриев.

Размер ежегодного членского взноса, как указано на официальном сайте FIAS, составляет $300. Таким образом, Федерации самбо Таджикистана необходимо внести $900.

Следует отметить, что ежегодно FIAS проводит ряд крупных турниров, в том числе и чемпионаты мира, в которых участвовали таджикские самбисты.