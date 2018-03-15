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Спорт

Кыргызстанка завоевала «бронзу» на международном турнире по тогуз-коргоолу

Кыргызстанка Максатбек кызы Айтурган завоевала бронзовую медаль на международном турнире по тогуз-коргоолу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в Кызылорде (Казахстан) прошли традиционные состязания памяти государственного и общественного деятеля Налькожи Ергешбаева. Участвовали более ста спортсменов из 11 стран. Сыграно девять туров в дисциплине «стандарт».

«От КР выступили четыре спортсмена. Среди мужчин Анарбек Джамакеев набрал семь очков и занял четвертое место. Обладателям «серебра» и «бронзы», у которых столько же очков, он уступил лишь по дополнительным показателям, — отметили в федерации. — Среди девушек Максатбек кызы Айтурган стала третьей, набрав 6,5 очка».

«Сезон тогуз-коргоола в КР набирает обороты. Накануне стартовали состязания в рамках универсиады. 22 марта проведем отбор на III Всемирные игры кочевников и чемпионат Азии среди взрослых. Тогда же начнется Спартакиада школьников Бишкека», — добавили они.
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