Спортивный календарь с 12 по 18 марта

12-18 марта. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

Участвуют около 60 спортсменок из 23 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина. Этот сезон она проводит довольно успешно.

13 марта. Кубок АФК по футболу. Группа D, второй тур

«Ахал» (Туркменистан) — «Алай» (Кыргызстан). Балканабад (Туркменистан).

Действующий чемпион КР неудачно стартовал на турнире, крупно уступив другому туркменскому клубу. В этом туре «Алай» наверняка попытается реабилитироваться.

16 марта. Международные соревнования Гран-при по борьбе алыш. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Состязания посвящены памяти Баямана Эркинбаева, развивавшего алыш. Звание сильнейшего оспаривают борцы из 20 стран. Кыргызстанцы отбирались на турнир на прошлой неделе на чемпионате республики.

17-18 марта. Открытый чемпионат Кыргызстана по плаванию. Бишкек, бассейн «Дельфин», 10.00

На зарубежных состязаниях наши пловцы смотрятся все увереннее. Пришло время определить лучших дома.

17-21 марта. Международные соревнования по баскетболу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Турнир проводится ежегодно накануне Нооруза. За победу борются команды из Кыргызстана и ближнего зарубежья. В 2017-м чемпионом стала сборная КР.