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Спорт

Таэквондисты из Кыргызстана завоевали 21 медаль на турнире в Фергане

В.Олейниченко
Фото В.Олейниченко. Кыргызстанцы на турнире по таэквондо ITF в Фергане

Таэквондисты из Кыргызстана завоевали 21 медаль на открытом чемпионате Ферганской области Узбекистана. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент Федерации таэквондо ITF КР Виталий Олейниченко.

За победу на турнире боролись более 700 спортсменов. Нашу страну представляли 38 бойцов из Ошской и Баткенской областей. В их активе пять золотых, две серебряные и 14 бронзовых наград. «Отличились воспитанники тренеров Ибрагима Насырова, Диера Юлдашева, Зарины Мамажановой, Умара Сатвалдиева, Баястана Баргыбаева и Илхома Исакова», — сказал Виталий Олейниченко.

Чемпионами в своих категориях стали Хожимурот Атажонов, Абдулхайо Артикбоев, Фирдавс Абдусаттаров, Нигорахон Сидикова и Дильбар Баймырзаева. «Серебро» у Хайрулло уулу Хикматилло и Мээрим Ысаковой.
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