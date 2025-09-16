14:24
Общество

В Узбекистане разработали новый туристический маршрут «Фергана — Баткен»

В Узбекистане разработали новый туристический маршрут «Фергана — Баткен». Об этом сообщает комитет по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз.

В последние годы наблюдается рост интереса туристов к открытию новых туристических объектов и совершению путешествий в необычные места. С целью диверсификации видов туризма и увеличения продолжительности пребывания туристов в рамках инициативы «Путешествие в анклавы» была разработана программа «Туристическое кольцо Фергана – Баткен», включающая достопримечательности Узбекистана и Кыргызстана, отметили в ведомстве.

Туристы смогут насладиться прекрасной природой Ферганской долины, увидеть горы, реки и озера. В ходе путешествия есть возможность ознакомиться не только с экотуризмом, но и с такими видами туризма, как энотуризм (Wine garden), промышленный туризм (Маргиланская ковровая фабрика), активный туризм (конные прогулки), агротуризм (малиновые плантации в поселке Водил).
